Luka Doncic, un altro record strepitoso: contro i Pelicans le statistiche sono pazzesche

Luka Doncic non smette di stupire. Il talento sloveno ha scritto un nuovo, pazzesco record, nella sua giovane carriera sui parquet del basket americano. Nella sfida vinta contro i New Orleans Pelicans, Doncic ha totalizzato 33 punti, 18 rimbalzi (career high), 5 assist e 5 triple in appena 28 minuti di gioco. Grazie a queste cifre, il playmaker dei Dallas Mavericks è diventato il primo giocatore della storia a realizzare almeno 30 punti, almeno 15 rimbalzi, almeno 5 assist ed almeno 5 triple, in una partita che non si è conclusa all’overtime.