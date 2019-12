Per citare Mark Cuban, sono finiti gli aggettivi per descrivere Luka Doncic. Il giovane playmaker dei Dallas Maverick non smette di stupire, brillando anche nella sconfitta della franchigia texana contro i Sacramento Kings. Doncic ha infatti realizzato un piccolo record che gli ha permesso di spodestare addirittura Michael Jordan. L’ex Real Madrid ha messo insieme 27 punti, 7 rimbalzi e 8 assist, totalizzando la sua 19ª partita consecutiva da almeno 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Michael Jordan era l’unico della storia NBA ad averlo fatto per 18 partite di fila.

