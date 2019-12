“Per lo Scudetto attenzione alla Lazio“, firmato Luciano Moggi. Intervenuto in collegamento telefonico alla cerimonia di premiazione dedicata a Mario Mariozzi, grande ala destra degli anni 50/60, poi allenatore di diverse squadre laziali e direttore sportivo, l’ex dirigente della Juventus ha esaltato le qualità dei biancocelesti. Come dargli torto del resto, la Lazio si trova a 6 punti dal primo posto che, se dovesse arrivare una vittoria nella gara da recuperare contro il Verona diventerebbero 3. I ragazzi di Simone Inzaghi, trascinati da uno straordinario Immobile, hanno già messo in bacheca il primo trofeo stagionale (Supercoppa Italiana, ndr) e senza l’impegno dell’Europa League, sognano in grande.

