La Ferrari si interroga sul proprio futuro. Charles Leclerc è un punto fermo del presente, quanto per gli anni a venire; su Sebastian Vettel resta qualche dubbio. Il tedesco è in scadenza e le lusinghe di Lewis Hamilton, che ha aperto ad un futuro nella Scuderia di Maranello, hanno fatto piacere ai vertici della Rossa.

Chi sicuramente non siederà sulla Ferrari in futuro è però Max Verstappen, almeno, è quel che afferma Louis Camilleri. Il CEO della Ferrari ha scoccato una frecciatina ai danni del pilota olandese, sottolineando come le ultime esternazioni sulle irregolarità del motore della SF90 non siano state particolarmente apprezzate: “uno che dice che la Ferrari bara non può aspettarsi di finire qui. Non gli abbiamo risposto per non dargli visibilità“.

