Problema in cabina di regia per i Los Angeles Lakers. Nel corso della sfida del Moda Center di Potland, nella quale i losangelini hanno battuto i Blazers, Rajon Rondo è stato costretto ad uscire per infortunio. Il playmaker ex Celtics si è procurato un problema al tendine del ginocchio sinistro per il quale il suo recupero è considerato ‘day to day’. Dopo aver saltato le prime nove gare per un infortunio al polpaccio. Rajon Rondo sarà dunque costretto a saltare qualche altro match. Alex Caruso aumenterà il suo minutaggio, ma le trame di gioco partiranno, come sempre e ancor di più, dalle mani di LeBron James.

