Jorge Lorenzo fa sognare tutti i fan e gli appassionati di MotoGp: il maiorchino ha svelato che presto farà un importante annuncio legato al suo futuro, ammettendo che sarà ancora nel paddock.

Ed ecco quindi che il nome di Lorenzo è stato subito affiancato alla Yamaha ed al suo programma di test-rider. Il maiorchino sarà dunque un collaudatore del team di Iwata? Sembra che l’accordo sia stato preso e che manchi solo la firma e che si stia trattando l’ingaggio.

Una notizia dunque che fa sorridere Valentino Rossi, che dopo l’annuncio del ritiro di Lorenzo a Valencia aveva spiegato che sarebbe stato contentissimo di averlo di nuovo in Yamaha, certo che il suo supporto sarebbe stato utilissimo al team per migliorare dopo un periodo difficile. Intanto Lorenzo è risucito a trovare l’accordo per chiudere i rapporti con la Honda, salvando gran parte dell’ingaggio del 2020. Non possiamo fare altro dunque che attendere l’annuncio ufficiale.

