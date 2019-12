Jurgen Klopp resterà l’allenatore del Liverpool almeno fino al 2024, il club inglese infatti ha annunciato il rinnovo di contratto del manager tedesco, campione d’Europa in carica con i ‘Reds’.

Queste le parole dell’ex Dortmund ai canali ufficiali della società: “personalmente questa è una dichiarazione di intenti, che si basa sulla mia conoscenza di ciò che noi come squadra abbiamo raggiunto finora e che vogliamo raggiungere in futuro. Quando vedo la crescita di questo club e il lavoro collaborativo che si continua a svolgere, sento che il mio contributo può solo aumentare. Le persone vedono ciò che accade sul campo come una misura dei nostri progressi e sebbene sia la misura migliore, non è l’unica misura. Ho visto l’impegno della proprietà attraverso ogni aspetto. Quando arrivò la chiamata nell’autunno 2015, sentivo che saremmo stati perfetti l’uno per l’altro. La convinzione totale che la collaborazione rimarrà totalmente complementare da entrambe le parti mi ha spinto ad assumere questo impegno per il 2024. Se non lo pensassi, non avrei firmato nuovamente. Questo club è il top, non potevo pensare di andarmene“.

