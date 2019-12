Non solo Jurgen Klopp, il Liverpool ha deciso di ufficializzare nella giornata di oggi anche il rinnovo di James Milner, legatosi ai Reds fino al 2022.

Una notizia esaltante per l’allenatore tedesco, che ha voluto esprimere la propria gioia per questo prolungamento: “ricordo di aver detto questa estate che non avevo avuto il piacere di lavorare con molti giocatori come James Milner in precedenza nella mia carriera – le parole di Klopp – e sono così felice di continuare ad avere la possibilità lavorare con lui per i prossimi anni. E’ il nostro vice capitano e ovviamente uno dei grandi leader della nostra squadra. È una grande voce nello spogliatoio, un giocatore al quale tutti guardano con rispetto”. Klopp ha rivelato infine un curioso aneddoto riguardante Milner: “uno dei migliori esempi di questo è stato la mattina della partita contro il Barcellona ad Anfield quando è arrivato al centro di allenamento e non appena varcata la soglia ha riunito tutti intorno a lui motivandoli per la partita. Lo ho adorato per questo“.

