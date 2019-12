Napoli e Inter hanno scelto la stessa serata per organizzare la cena di Natale della società. Se dalla casa nerazzurra a colpire è stato il discorso del Presidente Zhang, in casa Napoli ad attirare l’attenzione è stato il look tutt’altro che sobrio di Malcuit.

Il 28 enne francese ha scelto di indossare un paio di pantaloni neri, strappati sul ginocchio e con altri strappi sparsi sulle cosce, abbinati ad una camicia apparisciente, dai mille colori, che non ha fatto passare di certo inosservato il terzino azzurro. Malcuit ha poi condiviso sui suoi social foto e video che lo ritraggono con questo capo d’abbigliamento, taggando il brand che lo ha realizzato. Si tratta di Lena Toya Paris: sul sito non compare lo stesso capo indossato dal calciatore del Napoli, ma camicie dallo stile molto simile variano dai 700 al 1400 euro.

Valuta questo articolo