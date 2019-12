E’ passata una settimana dallo scambio di mezzi tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi: i due campioni dei motori hanno sfrecciato in pista a Valencia lunedì scorso, per una giornata ricca di emozioni e divertimento.

Il Dottore ha guidato la Mercedes campione del mondo di F1, mentre il collega britannico è salito sulla M1 della Yamaha di Rossi. Una gioia pazzesca per Hamilton, che ha manifestato tutte le sue emozioni sui social: “questa moto è qualcos’altro. Mi sono divertito tanto guidandola la scorsa settimana e facendo del mio meglio per tenere il passo della legenda Valentino Rossi. Non vedo l’ora di rifarlo. Un grande grazie a Monster Energy“, queste le dolci parole del campione del mondo di F1 a corredo di una foto che lo ritrae mentre accarezza la M1 con su affisso il suo ’44’.

