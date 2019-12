La stagione 2019 di Formula 1 è terminata e anche l’anno sta per chiudersi. Tutto il mondo è pronto a dare il benvenuto al 2020, con la speranza che sia migliore dell’anno passato. C’è chi sicuramente ha vissuto un anno ricco di emozioni, di gioia e successi, come Lewis Hamilton, diventato campione del mondo per la sesta volta in carriera, ma anche il britannico della Mercedes spera in un futuro sempre più brillante.

Proprio riguardo al futuro, Hamilton ha rilasciato delle dichiarazioni davvero interessanti, che aprono le porte al mondo femminile nella F1: “spero che a un certo punto una donna giovane e potente potrà “distruggere” la griglia. Non sarebbe qualcosa di speciale? Voglio aiutare alcuni giovani. Voglio aiutare a cambiare questo sport in qualche modo in modo che sia uno sport ancora più diversificato, che le squadre siano diverse, ma soprattutto che lo sport sia più accessibile“, ha affermato il britannico.

Valuta questo articolo