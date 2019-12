Quest’oggi, durante il Consiglio federale straordinario della FIGC tenutosi a Roma in via Allegri, è stato scelto il nome del nuovo commissario ad acta della della Lega Calcio Serie A. Il nome selezionato è stato quello di Giancarlo Abete, 69 anni, ex presidente della FIGC. Abete prenderà il posto di Mario Cicala, dimissionario nella serata di martedì.

Valuta questo articolo