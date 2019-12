Si è tenuta oggi a Maranello la Ferrari Convention: all’evento non sono mancati Vettel e Leclerc, che hanno colto l’occasione per parlare a tutto il team Ferrari seduto in platea, dalla dirigenza, agli ingegneri, fino a tutti gli uomini che lavorano quotidianamente in fabbrica.

Non sono mancate le risate, in particolar modo grazie alle risposte di Sebastian Vettel. Binotto ha infatti chiesto ai suoi piloti cosa chiedono per il 2020: “per l’anno prossimo quello che vorrei è il titolo mondiale per entrambi, costruttori e pilota“, ha risposto un giovane sognatore Leclerc.

Vettel è stato invece più ironico ed esilarante: “voglio grip, per favore, motore e bandiere“, ha affermato il tedesco, in lingua italiana, con un sorriso smagliante in volto.

Valuta questo articolo