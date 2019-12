Serata emozionante per Leclerc ieri a Milano: il giovane monegasco ha ricevuto il premio di Exploit dell’anno ai Gazzetta Awards, grazie al suo ottimo esordio con la Ferrari, con ben 7 pole conquistate nella stagione 2019, arricchite dalle vittorie in Belgio e soprattutto a Monza.

“E’ stato impressionante vedere tutta quella gente sotto il podio a Monza. In realtà mi aspettavo un anno difficile, accanto a un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel. Era una grande sfida, io però l’ho vista anche come una grande opportunità“, ha dichiarato Leclerc durante l’evento.

Non è mancata qualche battuta in compagnia della simpatica presentatrice Geppi Cucciari: “è vero che sei in ottimi rapporto con Vettel e che gli hai rigato la fiancata della macchina?“. “Sull’altro lato gli scriverò Buon Natale…“, ha risposto Leclerc.

Il ferrarista ha poi espresso un suo grande desiderio: “vorrei prendere il brevetto per lanciarmi con il paracadute, non so se la Ferrari me lo permetterà. Ho provato ad Abu Dhabi, dopo l’ultima gara, ed è stata un’emozione indescrivibile. Paura? Non ne ho avuta. Invece non ero riuscito a buttarmi giù con il “bungee jumping”…“.

Infine sul rivale da voler affrontare nel 2020 per la vittoria del titolo Mondiale ha ammesso: “vorrei giocarmela con Seb perché vorrebbe dire che saremo entrambi davanti con una Ferrari più forte di tutti“.

