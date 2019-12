Una prima stagione positiva per Leclerc alla Ferrari. Nonostante i problemi con la monoposto, qualche incoveniente col team e qualche errore di troppo, il giovane monegasco ha regalato emozioni fortissime ai fan della Rossa con le vittorie in Belgio e soprattutto a Monza.

“Non mi sarei mai aspettato un esordio in Ferrari di questo tipo. Mi aspettavo un anno più difficile, alla fine però è andata molto bene. Anno positivo, grandi progressi, adesso dobbiamo continuare così per il futuro“, ha dichiarato stasera Leclerc a Milano, a margine dei Gazzetta Awards.

Non poteva mancare un commento sul rapporto con Vettel: “è meglio di quello che si vede da fuori. Siamo abbastanza maturi per capire che entrambi abbiamo voglia di vincere“.

