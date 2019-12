LeBron James e Bronny James Jr. potrebbero diventare il primo duo padre e figlio a giocare insieme in NBA. Il ‘Re’ compirà a breve 35 anni, ma il suo fisico continua a sostenerlo, piuttosto, il numero 23 dei Lakers ha voluto spostare l’attenzione sul figlio: siamo sicuri che, solo perché abbia ereditato il corredo genetico di papà, sia destinato al grande salto in NBA? Fra il serio e il faceto, LeBron James ha dichiarato: “con la grazia di Dio e sperando che non capitino problemi di salute, vedremo cosa succede, ma alla fine, non è certo che mio figlio possa arrivare a questo livello. Essere in NBA… se sei in grado di farcela, non la puoi sottovalutare. È tutto bello, molto bello, ma c’è molto di più nella vita, specialmente quando cresci una famiglia”.

