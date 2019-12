Anche un campione del calibro di LeBron James, considerato uno dei migliori, se non il miglior giocatore della storia, ogni tanto può commettere qualche errore da… principiante. Nella sfida contro gli Utah Jazz, il ‘Re’, intento a pensare allo schema offensivo da utilizzare, si è avventurato in una lenta ‘passeggiata’ verso la metà campo avversaria senza palleggiare. Il gesto è stato chiaro, ma gli arbitri non se ne sono accorti. Lo ha notato invece Bogdanovic che lo ha segnalato ad ampi gesti, senza però essere ascoltato.

Valuta questo articolo