La questione legata al load management continua a tenere banco in NBA. La gestione controllata dei giocatori, specialmente dei top player, tenuti volontariamente a riposo nelle sfide meno importanti o nei periodi di maggior concentrazione di partite, divide giocatori e addetti ai lavori: c’è chi si schiera a favore come i Clippers che stanno gestendo al meglio Kawhi Leonard in vista della postseason; chi invece vorrebbe giocare tutte le partite, sempre al massimo, come LeBron James.

Ai microfoni di Spectrum il 23 dei Lakers ha criticato il load management spiegando: “perché non dovrei giocare se sto bene? Non ha alcun senso per me. Non so quante partite mi rimarranno ancora da giocare nella mia carriera. Non so mai quanti bambini verranno a vedermi durante le partite… se mi vedono seduto di certo rimarranno delusi“.

