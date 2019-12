Aaron Ramsey non parteciperà al match tra Lazio e Juventus, in programma sabato sera allo stadio Olimpico.

Il giocatore gallese ha riportato un problema muscolare in allenamento, come riportato dalla nota ufficiale del club bianconero: ‘al termine della seduta odierna, è stato rilevato un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra di Aaron Ramsey. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno. Domani la Juve partirà per Roma, dopo l’allenamento‘.

