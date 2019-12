Quest’oggi la Lazio ha inaugurato il suo nuvo store ufficiale in Via della Propaganda, in pieno centro storico a Roma. Per l’occasione, calciatori e allenatore hanno incontrato i tifosi che non hanno mancato di trasmettere il proprio supporto alla squadra che sta viaggiando a gonfie vele in campionato.

I biancocelesti infatti si ritrovano al terzo posto con 30 punti, 7 in meno della capolista Inter e 6 in meno della Juventus, prossima avversaria in campionato. In merito alla sfida, inquadrata nell’ottica di un possibile scontro scudetto, Simone Inzaghi predica umiltà: “dobbiamo disputare una partita importante, dobbiamo essere compatti, con la consapevolezza che siamo un’ottima squadra, che stiamo facendo grandi cose. Sfida scudetto? Dobbiamo restare umili, con i piedi per terra, ma continuare a guardare avanti”.

Valuta questo articolo