Dopo la sconfitta subita contro gli Indiana Pacers, per i Los Angeles Lakers è arrivato il secondo stop consecutivo contro i Milwaukee Bucks. La franchigia giallo-viola si arresa allo strapotere di Giannis Antetokounmpo, nonostante le buone prove di LeBron James, Danny Green e Anthony Davis. Quest’ultimo, nel post gara, ha spiegato di non voler più perdere due incontri consecutivi in stagione: “siamo resilienti, proveremo sempre a trovare un modo per vincere. Continueremo a combattere, è la nostra mentalità per questa stagione. Anche se abbiamo perso due partite di fila, la nostra mentalità è quella di far sì che non succeda nuovamente. Non perderne un’altra dopo la prima, imparare dagli errori della sconfitta precedente per capire cosa fare per ottenere una vittoria nella partita successiva“.

Valuta questo articolo