Arriva dalla Serbia uno scoop di gossip che riguarda il calcio italiano. Il terzino della Roma Kolarov sembrerebbe in rottura con la moglie Vesna, dopo ben 12 anni di relazione. Ed il motivo della separazione potrebbe essere il nuovo flirt di Kolarov con Cristina Buccino. La moglie del calciatore serbo ha già perdonato una volta suo marito per un tradimento con Kristina Mijacevic con la quale ha avuto anche un figlio, sarà disposta a farlo ancora una volta?

Intanto i due protagonisti al centro dello scoop smentiscono. “Oggi è uscito un gossip su di me e su questa persona che non conosco, non so come è fatto e non so nulla su di lui“, ha scritto Cristina Buccino su Instagram.

“E’ vergognoso e inaccettabile che ieri sia stata diffusa una notizia totalmente falsa sulla mia vita privata“, ha aggiunto Kolarov sempre sui social.

