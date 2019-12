E’ arrivato il momento più speciale dell’anno: tra pochissimi giorni si festeggia infatti il Natale e per renderlo ancora più speciale, l’Alfa Romeo ha deciso di realizzare uno spot unico per la Stelvio.

L’azienda ha scelto Kimi Raikkonen come protagonista assoluto: il finlandese, mentre Babbo Natale passa la notte di Natale dormendo, lo sostituisce, facendo il giro del mondo proprio a bordo dell’Alfa Romeo Stelvio, per poi sfrecciare sulla neve del Polo Nord mettendo in chiaro le cose con Babbo Natale: “questa è l’ultima volta”, ha affermato lanciandogli le chiavi.

Valuta questo articolo