Kawhi Leonard ha lasciato un segno indelebile nella storia dei Toronto Raptors. Arrivato dopo un anno di stop forzato, quasi auto-imposto, al termine di una torbida vicenda legata ad un particolare infortunio e delle richieste contrattuali non soddisfatte, Kawhi Leonard ha conquistato subito la fiducia dei tifosi, rimpiazzando un idolo come DeMar DeRozan a suon di grandi prestazioni e vittorie. I Raptors hanno vinto il primo titolo NBA della loro storia mettendo fine alla dinastia dei Golden State Warriors, guidati dal talento pazzesco di ‘Kawow’ che ha letteralmente dominato sui due lati del campo.

Per questi motivi, nonostante una sola stagione passata in Canada, il suo ritorno da avversario con la maglia dei Los Angeles Clippers non potrà che essere applaudito. Nella notte fra mercoledì e giovedì, Kawhi Leonard farà ritorno alla Scotiabank Arena da avversario, ma i Raptors lo omaggeranno con la cerimonia di consegna dell’anello vinto nella passata stagione. Un ultimo regalo, prima di vederlo unicamente come un avversario.

