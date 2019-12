Kawhi Leonard ha fatto il suo ritorno alla Scotiabank Arena da avversario. L’MVP delle Finals 2019, in grado di portare Toronto al titolo, ha lasciato uno splendido ricordo nei tifosi dei Raptors che nella notte lo hanno applaudito durante la cerimonia di consegna dell’anello. Kawhi, sempre molto attento a lasciar trasparire le sue emozioni il meno possibile, ha invece raccontato le sue sensazioni nel momento in cui ha deciso di lasciare i Raptors: “la corsa al titolo è stata divertente. Ho vissuto un bel periodo l’anno scorso col coaching staff, il front office e i giocatori. È stata un’esperienza grandiosa. Non è stata una cosa sbrigativa, né è stata una decisione veloce. Ho parlato col front office di ogni dettaglio. E’ stata una decisione difficile da prendere. I tifosi dei Raptors sono stati fantastici l’anno scorso. Ci hanno seguiti fino alla fine, tra i nostri alti e bassi. In ogni serie playoff dell’anno scorso, tranne le Finals, siamo stati tante volte sotto e i tifosi ci hanno sempre dato la giusta spinta per ribaltare ogni situazione. A loro va il mio grazie più grande“.

