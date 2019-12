Cristiano Ronaldo risponde alle polemiche degli ultimi giorni continuando con orgoglio a svolgere la sua vita e a farlo in maniera speciale. Il portoghese, che ama tanto i bambini, è stato oggi protagonista di un gesto da applausi, in compagnia ai suoi compagni di squadra e ad alcune giocatrici della Juventus femminile.

CR7, insieme a Chiellini, Bernardeschi, de Ligt, Giuliani, Bonansea, Sembrant e Pedersen, ha fatto visita ai bimbi malati del reparto oncologico dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Un gesto speciale, per portare ai piccoli pazienti gli auguri di Natale, portando un dono speciale, le maglie della Juventus che verranno trasformate in camici per colorare i reparti che ospitano i bambini.

