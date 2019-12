La Juventus ha riagganciato l’Inter in vetta, dopo appena una settimana passata da seconda in classifica, ma prima di finire il 2019 dovrà affrontare due impegni importanti: prima la Sampdoria dell’ex Ranieri, poi la Supercoppa contro una Lazio in grade forma. A proposito dei blucerchiati, Maurizio Sarri chiede ai suoi di tenere alta la guardia in conferenza stampa: “la Samp viene da un periodo brutto, ma ha ritrovato entusiasmo con la vittoria nel derby. Le squadre di Ranieri sono sempre difficili da affrontare, ci dobbiamo aspettare una partita difficile e ci vuole una prestazione di grande livello per portare a casa i tre punti”.

In merito ad una riproposizione del tidente Dybala-Higuain-Ronaldo, Sarri non si sbilancia: “non lo so, voglio vedere le condizioni dei giocatori, abbiamo giocato 48 ore fa, dopo l’allenamento deciderò. In linea generale i nostri attaccanti stanno tutti bene, abbiamo giocatori che si stanno reinserendo dopo l’infortunio, come Douglas Costa e Ramsey, valutiamo con i dottori e decidiamo. Questo modulo al di là degli interpreti è dispendioso per i centrocampisti, perché gli spazi per i due interni sono abbastanza larghi. Pressando sulle palle perse come per 60 minuti con l’Udinese lo possiamo sostenere“. Mentre in porta: “probabilmente giocherà Gigi, per Szczesny si tratta di una piccola elongazione al muscolo pettorale. Ieri aveva ancora un po’ di dolore ma qualcosina nella risonanza c’era”.

Chiosa finale sul calendario in vista della Supercoppa, con la Lazio che avrà più tempo per riposare: “mi dicono che sono uno che si lamenta, il calendario è questo e va bene così. Se c’è stato un errore è a monte, far giocare la Lazio di lunedì così poi poteva anticipare anche lei. Però le scelte sono queste”.

