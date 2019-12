Domenica pomeriggio di gioia per la Juventus: dopo un periodo complicato, i bianconeri ritrovano il sorriso ed il solito Cristiano Ronaldo. E’ il portoghese bianconero l’uomo del match, con una splendida doppietta che ha permesso alla Juventus di andare in scioltezza verso la vittoria contro l’Udinese. La rete di Bonucci è stata la ciliegina sulla torta, in un primo tempo da urlo.

Al rientro in campo la sfida si è appiattita all’Allianz Stadium di Torino con una sola rete dell’Udinese negli ultimi minuti di recupero. Applausi per la Juventus, con Sarri che ha proposto per la prima volta Dybala-Higuain-Ronaldo, che ha permesso ai bianconeri di creare un ottimo gioco con tante conclusioni verso la porta rivale.

I bianconeri ritrovano dunque la vetta della classifica in attesa di scoprire cosa farà stasera l’Inter contro la Fiorentina. Una brutta prestazione, invece, quella dell’Udinese, che non ha mai veramente infastidito la Juventus, con una reazione solo nel secondo tempo.

Valuta questo articolo