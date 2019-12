Un sentimento viscerale, profondo e senza limiti. E’ quello consolidatosi tra Carlos Tevez e il Boca Juniors, club con cui l’argentino ha intenzione di chiudere la propria carriera.

Una vera e propria dichiarazione d’amore quella dell’Apache ai microfoni di Tyc Sports, un’intervista emozionante nel corso della quale ha anche rivelato un curioso retroscena relativo alla finale di Champions del 2015, persa dalla sua Juventus contro il Barcellona: “il Boca è la mia vita, quando ero al mio miglior livello e mi stavo preparando per la finale contro il Barça, pensavo solo a tornare alla Bombonera. Mi volevano Atletico Madrid e Bayern Monaco ma sentivo che dovevo tornare a casa. Ho detto ad Agnelli all’inizio di quella stagione che avrei fatto benissimo, che avrei spaccato tutto, ma anche che alla fine dell’anno sarei voluto tornare al Boca. E lui mi ha capito. Voglio continuare con il Boca, anche fosse solo per portare gli oggetti per l’allenamento. Non voglio andare da nessuna altra parte, voglio ritirarmi con questa maglia, non ho altre motivazioni. Se mi cerca il Real Madrid, gli dico che voglio rimanere al Boca“.

Su Ronaldo infine: “con Cristiano mi trovavo molto bene. È un tipo assurdo, stava sempre in palestra alle 7:30 e un giorno ho pensato ‘adesso lo frego io, ci vado alle 7’. E invece arrivava comunque prima di me, non lo riuscivo a fregare!“.

Valuta questo articolo