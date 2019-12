Juventus, Paratici mette le cose in chiaro: “mercato di gennaio? Vogliamo modificare il meno possibile”

Il direttore sportivo della Juventus ha parlato prima del match con il Sassuolo, soffermandosi anche sul mercato

Match day per la Juventus, che all’Allianz Stadium ospita il Sassuolo nell’anticipo domenicale della quattordicesima giornata con l’obiettivo di difendere il primo posto dall’assalto dell’Inter.

Prima della partita ha parlato il direttore sportivo Paratici, soffermandosi non solo sulla convivenza di Dybala, Higuain e Ronaldo ma anche sulla prossima finestra di mercato: “su Dybala, Ronaldo e Higuain voglio essere pragmatico e lasciare la palla al mister, che ha un lavoro difficile. Sono tre grandi campioni e persone squisite, si stanno dimostrando tali. Emre Can? In questo momento non stiamo pensando al mercato, giochiamo 6 partite per arrivare alla sosta poi tireremo le conclusioni. Nella nostra testa vogliamo comunque modificare il meno possibile“.

