E’ andata decisamente bene alla Juventus che, negli ottavi di Champions League, affronterà il Lione. Urna benevola dunque per i bianconeri, riusciti ad evitare le mine vaganti presenti nella seconda fascia, Real Madrid su tutte.

Un sorteggio positivo, che Pavel Nedved ha commentato così ai microfoni di Sky Sport: “è andata bene, decisamente. Ho visto ottavi di finale che sono veramente fuochi d’artificio. Bene, non ci possiamo lamentare, l’anno scorso è andata peggio con l’Atletico Madrid. Oggi possiamo essere contenti anche se in Champions League, se non arrivi in forma tra febbraio e marzo, non passi di sicuro. I precedenti con il Lione? I numeri non contano niente, importa la forma di quel momento. Questa è una cosa molto importante, su cui stiamo attenti e stiamo lavorando. Cercheremo di studiarli, il nostro staff tecnico è molto bravo e sanno come affrontare gli avversari. Mi aspettavo una squadra inglese“.

