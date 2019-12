La sconfitta subita contro la Lazio, la prima in questo campionato, ha costretto la Juventus a scivolare a -2 dalla capolista Inter, vedendo avvicinarsi i biancocelesti a soli tre punti di distanza.

Una situazione non proprio esaltante, che non preoccupa però Maurizio Sarri, convinto come la strada sia ancora lunga fino allo scudetto. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Marcello Lippi, che non ha escluso la squadra di Simone Inzaghi dalla lotta per il titolo: “può inserirsi anche la Lazio nella corsa scudetto, è una squadra che gioca un calcio bello e concreto, moderno, possiede ottimi giocatori soprattutto a centrocampo. Crisi Juventus? Ha perso una partita. A Sarri serve del tempo, la bacchetta magica non ce l’ha nessuno. Per quanto riguarda il Napoli, capitano gli alti e bassi nella vita, ma hanno tempo per aggiustare la situazione“.

