La cessione di Mario Mandzukic è ormai imminente, la Juventus si prepara a salutare l’attaccante croato, che oggi ha svolto le visite mediche in Qatar con l’Al-Duhail.

Un trasferimento vicino alla conclusione, come ammesso da Fabio Paratici ai microfoni della Rai prima della finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio: “siamo ai dettagli ma non è definito totalmente, Mario è in Qatar, lui è un gran giocatore e gran persona per noi, siamo stati felici di averlo avuto per 4 anni e siamo felici se si concretizzerà la sua avventura in Qatar“.

Valuta questo articolo