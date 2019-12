Cristiano Ronaldo sembra essersi messo alle spalle i problemi fisici, il portoghese è tornato a incidere sulle partite della Juventus, andando a segno sia contro la Lazio che contro il Bayer Leverkusen. In Germania, CR7 ha dialogato alla grandissima con Higuain e Dybala, messi in campo insieme nel finale da Maurizio Sarri.

Interrogato nel post gara, il portoghese ha ammesso: “mi sento bene, i problemi fisici ormai sono roba passata. Sono stato quattro settimane con un piccolo problema al ginocchio, ma ora sto bene. Le cose stanno migliorando, anche per me personalmente. Giochiamo meglio e stiamo acquistando sempre più fiducia. Con Dybala e Higuain ci divertiamo molto, l’intesa è ottima. È ovvio che le decisioni le prende l’allenatore e noi dobbiamo rispettarle, ma non posso nascondere che ci divertiamo molto a giocare insieme. Il Real Madrid agli ottavi? E’ una squadra straordinaria, ma preferirei incontrarla più avanti. Firmerei per incontrarli in finale“.

