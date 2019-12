Dopo la sconfitta patita per 3-1 contro la Lazio in Supercoppa Italiana, Lapo Elkann aveva espresso tutta la sua frustrazione sui social con un tweet alquanto duro: “Juventus, vergognati!“. Quest’oggi invece Lapo ha preferito ammorbidire i toni, rivolgendo un messaggio d’auguri (e di riconciliazione) alla Juventus e a tutti i suoi tifosi in vista del Natale: “voglio iniziare questo nuovo giorno facendo TANTI TANTI Auguri di Natale a tutti i tifosi della Juve. Siamo pronti a festeggiare nuovi SUCCESSI e nuove VITTORIE. JUVE TI AMO“.

Valuta questo articolo