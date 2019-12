Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, la Juventus ha annunciato che l’intervento di ‘pulizia’ per via artroscopica al ginocchio sinistro al quale si è sottoposto Sami Khedira ad Augsburg (Germania) è perfettamente riuscito. L’operazione è stata effettuata dal dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero previsti per il centrocampista tedesco si aggirano intorno ai 3 mesi.

Valuta questo articolo