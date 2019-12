Momenti di apprensione per i tifosi della Juventus che, nel corso della sfida contro la Lazio, hanno visto uscire dal campo Rodrigo Bentancur per infortunio. Il centrocampista sudamericano ha rimediato, secondo quanto si legge nel comunicato pubblicato dal club bianconero, un “trauma diretto con conseguente distrazione del legamento collaterale mediale della gamba destra; oggi ha effettuato terapie e recupero. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno“.

