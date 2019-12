E’ andato in scena questo pomeriggio l’anticipo della 17ª giornata di Serie A tra Sampdoria e Juventus. I bianconeri hanno trionfato al Marassi grazie a due perle di Dybala e Cristiano Ronado, che hanno spiazzato i blucerchiati, prendensodi nuovamente il primo posto della classifica, in attesa di sapere cosa farà l’Inter sabato.

“Come valuto il tridente? Io penso alla loro condizione fisica, se non è al massimo non giocano. In questo momento sono in buone condizioni fisiche tutti e tre, poi si valuta anche l’avversario e ci si pensa su. A volte qualcuno rimarrà escluso. Bellissimo il gol di Dybala, bellissimo anche il gol di Ronaldo: è rimasto in aria in un tempo infinito. Dispiace un po’ di non averla chiusa prima ma ho visto una squadra in salute. Abbiamo fatto un primo tempo sui livelli della partita contro l’Udinese, nel secondo tempo siamo stati un po’ più confusionari ma non abbiamo rischiato più di tanto“, queste le parole di Sarri ai microfoni Sky dopo il match.

“Stanno tutti giocando continuamente e potevano anche essere stanchi. Ma nel secondo tempo ci siamo allungati un po’. Gli attaccanti rimanevano troppo lontani dal resto della squadra. Higuain? Ha fatto bene nel primo tempo mentre nel secondo si è un po’ spento. Ma è un periodo in cui si gioca continuamente e ci può stare“, ha concluso il tecnico bianconero.

