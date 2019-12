“Pattinando per un sogno“, è questa la didascalia scelta da Juan Martin Del Potro per il video pubblicato sul suo profilo Instagram che lo ritrae durante uno dei suoi allenamenti. Ironico ma non troppo, il commento dell’argentino, dato che il suo training simulava in tutto e per tutto i gesti del pattinaggio. Il sogno invece è probabilmente quello di arrivare un buona forma al primo Slam della stagione, gli Australian Open, dopo una serie di problemi fisici infinita che hanno condizionato le ultime annate di Del Potro. La speranza è quella di vederlo competitivo al più presto, Delpo è di certo uno dei tennisti più belli da vedere del seeding e potrebbe dar fastidio anche ai piani alti qualora ritrovasse una buona forma…

