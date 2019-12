L’assegnazione del Pallone d’Oro 2019 a Lionel Messi non è andata giù a Jorge Mendes, tornato oggi all’attacco di France Football.

L’agente di Cristiano Ronaldo ha prima incensato il proprio assistito, per poi lanciare la velenosa frecciatina al giornale francese che assegna il prestigioso premio: “Cristiano è il migliore della storia del calcio. Prima di lui il Portogallo non aveva vinto niente, con lui l’Europeo e la Nations League. Il Pallone d’Oro? Avesse giocato con il Real lo avrebbe vinto. CR7 ha trasformato il calcio mondiale, il Portogallo, il Real Madrid. Non è possibile paragonarlo con nessuno. Il Pallone d’oro a Messi? Per me è un’ingiustizia, ma CR7 è un campione e sa quel che deve fare, continuare a lavorare. Come Joao Felix, che lui considera un fenomeno“.

