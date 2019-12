Jorge Lorenz ha annunciato il suo ritiro dalle gare durante il weekend del Gp di Valencia. Una grande perdita per la MotoGp, ma il maiorchino ha deciso di pensare a se stesso e di appendere al chiodo il casco, dopo una stagione complicata, resa ancor più difficile dai terribili infortuni.

Lorenzo però non resterà troppo lontano del paddock e questo lo ha detto sin da subito, per poi confermarlo in una recente intervista a Servus Tv: “sarò sicuramente di nuovo nel paddock. Presto annuncerò qualcosa. Ho viaggiato per 17 anni e ho sempre alloggiato negli stessi hotel. Mi sono sempre visto come una persona felice. Ma se hai la possibilità di vivere senza pressione, allora sei felice di farlo“.

Il maiorchino ha poi aperto una parentesi sui suoi colleghi: “Marquez ha vinto il Mondiale in sei su sette anni. A volte in realtà non aveva la moto migliore. Ora stanno arrivando alcuni giovani piloti. Quartararo e Viñales sono lì e Valentino è ancora lì. Ma forse a Vale manca l’ultimo bit di velocità che i giovani piloti hanno all’età di 22 anni. Tanto dipende anche da ciò che Honda farà per Marc“, ha concluso.

