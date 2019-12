Un vantaggio di 6 punti a 59.9 secondi dalla fine, ‘It’s Over, It’s Over’, ‘è finita’ urla Trae Young, sottolineando l’ultimo canestro degli Atlanta Hawks con ampi gesti. Nel tempo che resta però, i Miami Heat non solo riescono a pareggiare la gara portandola all’overtime, ma poi riescono anche a vincere. Nel post gara il povero Trae Young è stato preso di mira dalle prese in giro dei tifosi avversari, ai quali si è unito anche Jimmy Butler.

Il cestista degli Heat, autore di una tripla doppia nella gara di ieri notte, ha scritto su Instagram: “questo ragazzo, Trae Young, sa prevedere il futuro. Aveva ragione. La partita era finita“, ricevendo il supporto di altri colleghi come Draymond Green e Dwyane Wade. Intervistato dalla stampa, Jimmy Butler ha poi elogiato il carattere degli Heat: “tutti in questo spogliatoio hanno la certezza di essere i migliori giocatori sul parquet in questo momento. Quando hai ragazzi che la pensano così e giocano con questa fiducia, allora nessuna partita è mai finita sul serio per noi“.

Valuta questo articolo