Jannik Sinner in una veste tutta nuova, quella di ballerino. Il giovanissimo talento altoatesino sembra non essere affatto imbarazzato di fronte alle telecamere, nonostante al suo fianco in un balletto natalizio ci fosse un’icona dello sport e della bellezza come Maria Sharapova. Al fianco della russa Sinner si è esibito in un ballo a pochi giorni da Natale, probabilmente ottiene risultati migliori in campo, ma il giovane Jannik è parso perfettamente a suo agio anche in queste vesti, in attesa di tornare a fare sul serio nel 2020.

