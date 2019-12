Secondo quanto riportato dall’insider di The Athletic, Shams Charania, il giovane talento James Wiseman ha deciso di lasciare il college di Memphis in anticipo per preparare il grande salto in NBA. Il ragazzo, considerato una fra le possibili prime scelte al prossimo Draft (attualmente top 3 per ESPN) ha dunque lasciato i Tigers dopo 59 punti, 32 rimbalzi e 9 stoppate totali in appena 3 partite e firmerà a breve con un agente preparandosi alla grande notte del Draft.

