Jaguar Land Rover proseguendo nella propria strategia di attivazioni sul territorio italiano, mirata a valorizzare eccellenze di luoghi, tradizioni e cultura, dopo la stagione estiva, torna ora ad animare quella invernale a Courmayeur e in Val Gardena per continuare a riflettere i valori condivisi di eco-sostenibiltà,rispetto e passione per la natura e la montagna e di tutela dell’ambiente.

Anche quest’anno, infatti, con l’inizio della stagione sciistica 2019/2020, a partire da oggi, 6 dicembre, Jaguar Land Rover ripropone la magia della Winter Experience riconfermando la propria volontà di presidiare anche in montagna, il mondo del lifestyle travelling, inteso come ricerca della bellezza dei luoghi da vivere con passione e responsabilità per preservarne l’unicità.

LaJaguar Land Rover WinterExperience, ormai considerata un appuntamento annuale irrinunciabile, a bordo degli esclusivi modelli della casa automobilistica, porta ad esplorare le località di montagna più glamour ed affascinanti:da Courmayeur, suggestiva e rinomata località ai piedi del Monte Bianco e parte del circuito Best Of the Alps, alla Val Gardena, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

L’ampio progetto di presenza Jaguar Land Rover e delle tante attivazioni nelle due località, è stato reso possibile grazie ad accordi esclusivi con il Comune di Cormayeur e con il Consorzio della Val Gardena.

Sono molti gli appuntamenti proposti tra i candidi paesaggi innevati e i percorsi emozionanti, sia a Courmayeur, nell’incantevole scenario diPiazza de l’Ange,che in Val Gardenae, tra tutti, sarà possibile ammirare la nuova Defender, l’auto iconica per eccellenza, rivelata al Salone di Francoforte eche sarà protagonista di scene mozzafiato anche nel prossimo film in uscita di 007, “No Time To Die”.

La nuova Defender sarà presentata in una speciale “Preview Night”, in contemporanea nelle due località sciistiche, il 27 dicembre, per poi rimanere in esposizione fino al 6 gennaio.

A Courmayeur l’appuntamento è di nuovo allo Chalet de l’Ange in via Roma 88, dove anche quest’anno gli ospiti saranno accolti nella “Casa in montagna” Jaguar Land Rover. La Lounge invernale, concepita proprio come una casa, sviluppata su due piani, riapre e si presenta in una veste totalmente rinnovata, arredata con dettagli di design, all’insegna di un’atmosfera calda e accogliente.

A contribuire alla raffinata eleganza degli arredi, anche in questa edizione 2019/20,Molteni&C|Dada|UniForsi è confermato tra i prestigiosi partner della Jaguar Land Rover WinterExperience.

Un’area della Lounge è dedicata ad un esclusivo privé di Ferretti Group, leader della nautica internazionale con cui Jaguar Land Rover Italia ha siglato, lo scorso giugno, un importante accordo triennale per consolidare la propria presenza nel mondo dello Yachting.Chalet de l’Angesi conferma quindi il cuore pulsante dei numerosi momenti di incontro previsti in cui saranno coinvolti i diversi e prestigiosi partner di Jaguar Land Rover.

Ad arricchire la presenza degli amici in Casa Jaguar Land Rover,ci sarà quest’anno anche Paolo Griffa, Executive Chef Grand Hotel Royal e Golf e Chef del Petit Royal che ha appena ricevuto il prestigioso riconoscimento della stella Michelin. Il giovane cuoco, considerato tra i più promettenti in Italia, è Ambassador per il brand Land Rover in Italia.La Lounge Jaguar Land Rover a Courmayeur sarà attiva dal 6all’8 dicembre 2019 e dal 27 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, con orario continuativo dalle ore 10.00 alle 21.00.

La stagione invernale 2019/20 porta una ventata di novità: Courmayeur, Skyway Monte Bianco e Courmayeur Mont Blanc Funivie hanno infatti scelto, per la prima volta, un unico partner di località: Jaguar Land Rover Italia. In questa partnership i valori condivisi si fondono riflettendo perfettamente l’immagine del territorio.

Per l’intera stagione invernale, Jaguar Land Rover, grazie ad un accordo di esclusiva con il Consorzio della Val Gardena, sarà presente anche in Val Gardena, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. In uno scenario mozzafiato, tra ghiaccio e tornanti, percorreranno le strade di questa bellissima valle delle Dolomiti il modello Range RoverEvoquedall’anima eco-chic, con tecnologia ibrida MHEV, insieme ai modelli della flotta Jaguar, la full-electricI-PACE, la performante F-PACE e la nuova versione della Jaguar XE.

Jaguar Land Rover sarà anche presente in centro a Ortisei con la Jaguar Land Rover Lounge, presso il Plan de Gralbacon un’esposizione scenografica della Jaguar E-PACE e, all’arrivo della famosa discesa della Ski World Cup a S. Cristina, con Range Rover Evoque ed una suggestiva installazione luminosa del brand.

Il famoso Rifugio Comici, a 2.300 metri di quota, ospiterà la Jaguar Land Rover Lounge per offrire agli ospiti un’esperienza indimenticabile ai piedi del Saslong, con una serie di eventi e attività per soddisfare le più varie aspettative. Tra le iniziative, spiccherà la Land Rover Ski World Cup Night – una speciale cena per celebrare i vincitori della competizione.In ciascuna località e per l’intera stagione, nel tradizionale comfort delle accoglienti ed esclusive Jaguar Land Rover Lounge, sarà possibile prenotare i test drive e ricevere informazioni sul ricco programma proposto e sulle numerose attività di intrattenimento.

