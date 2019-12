Sono passati due anni e mezzo dalla tragica scomparsa di Nicky Hayden, il pilota di MotoGp tanto amato e apprezzato in tutto il mondo. Nessuno, però, si dimentica del Kentucky Kid, ovviamente manco la sua fidanzata Jackie Punk, sua promessa sposa.

La bella Jackie condivide spesso ricordi e messaggi per il suo amato e quello di questa mattina ha fatto commuovere anche i più duri. “Quando ti stanchi di questa città, fammi sapere, possiamo andare in un posto nuovo di zecca. Perché quando appoggio la testa per riposare spero che sia sempre vicino a te. Quando corri. Quando te ne sei andato, sappi che ti aspetterò, caro“, ha scritto a corredo di una foto di Hayden che dorme.

