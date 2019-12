In casa Inter l’entusiasmo è contagioso. Dopo il successo sulla Spal e il conseguente sorpasso sulla Juventus, l’ambiente nerazzurro sta vivendo un momento di grande positività. Il supporto dei tifosi è costante, non solo allo stadio, ma anche via social. Ne dà un riscontro importante l’ultimo traguardo raggiunto su Instagram, i 4 milioni di follower che il profilo dell’Inter ha toccato da poco, registrando un incremento del 71% nell’ultimo anno con 128M di videoviews e 166M di interazioni.

“Tra i contenuti più apprezzati il primo saluto di Sanchez e di Lukaku, l’esultanza del belga dopo il gol che ha chiuso il #DerbyMilano e quella di Barella dopo la sua prima, stupenda rete in Serie A con la maglia nerazzurra – si legge nel comunicato presente sul sito del club nerazzurro- Lo sviluppo in termini numerici di Instagram e l’ultimo traguardo raggiunto sono il risultato di una strategia mirata a trasmettere i valori del Club e della volontà di essere sempre al fianco dei tifosi e di portare i colori nerazzurri in ogni parte del mondo, come testimonia la crescita esponenziale di tutte le piattaforme digitali: da Twitter a Facebook, da YouTube a LinkedIn, l’Inter Official App e Inter.it, passando dalle piattaforme orientali Weibo, WeChat, Toutiao, Dongqiudi e Douyin.

Tra le parole chiave dell’Inter Media House, oltre alla creatività e l’intrattenimento c’è l’innovazione, la propensione a guardare al futuro: come in occasione del filtro di Instagram che l’Inter ha lanciato come primo Club in Italia, un successo in termini di numeri – 10.6 milioni di impression, 324mila acquisizioni e 51.414 condivisioni – al quale farà seguito un secondo progetto marchiato “Not for Everyone”.

