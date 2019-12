Considerando le discussioni e le polemiche scatenate dal titolo del Corriere dello Sport, ci si sarebbe aspettati una partita molto più viva e combattuta. Inter e Roma però hanno lasciato la garra e l’agonismo sui social e sui comunicati stampa, regalando al pubblico di San Siro uno spettacolo tutt’altro che emozionante.

‘Black Friday‘ sulla bocca di tutti, ma gol non in saldo in questo venerdì di Serie A, che potrebbe costare il primato ai nerazzurri dopo averlo conquistato solo pochi giorni fa. Troppo rinunciataria la squadra di Antonio Conte, arrivata forse al limite delle proprie energie fisiche e nervose, conseguenza dei numerosi infortuni patiti in questi mesi. Una condizione non proprio ottimale che non promette nulla di buono in vista di martedì, quando Lukaku e compagni affronteranno a San Siro il Barcellona per provare a strappare il pass per gli ottavi di Champions League.

Positiva ma non del tutto convincente anche la prova della Roma, che avrebbe potuto sbloccare il match in un paio di occasioni. La scarsa mira di Zaniolo, oggi schierato falso nueve da Fonseca, e la solidità difensiva nerazzurra hanno evitato il peggio per Handanovic, quasi del tutto inoperoso nel secondo tempo. Una partita deludente, a tratti noiosa, che in pochi si sarebbero aspettati, considerando il gioco offensivo sia della Roma che dell’Inter. Forse le polemiche di ieri hanno condizionato le due formazioni, spostando la loro attenzione su tematiche lontane anni luce dai discorsi di campo. Oppure semplicemente le due squadre hanno puntato più a non prenderle che a darle, rovinando così uno partita che, di spettacolo, ne ha offerto ben poco. Altro che Black Friday…

Valuta questo articolo