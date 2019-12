Un pareggio non proprio entusiasmante, che tuttavia soddisfa eccome Paulo Fonseca. Inter e Roma non si fanno male a San Siro, finisce 0-0 tra gli sbadigli con qualche occasione più limpida per i nerazzurri.

Bravo Mirante due volte a dire no prima a Lukaku e poi a Vecino, salvando il risultato e rimediando agli errori della difesa: “abbiamo sbagliato la decisione finale delle azioni ma la nostra prestazione è stata positiva” le parole di Fonseca a Sky Sport. “Le principali occasioni dell’Inter sono nate da nostri errori nella prima fase della costruzione del gioco. Iniziamo la manovra con coraggio e può capitare di commettere degli errori. Smalling e Mancini hanno fatto una bella partita, contro l’Inter non è facile ma siamo riusciti ad essere sicuri in fase difensiva. Mirante è un ottimo portiere e ha fatto una partita positiva. La squadra è migliorata molto ma dobbiamo continuare a lavorare. Non dobbiamo guardare la posizione in classifica ma la prossima partita. Ora dobbiamo concentrarci sul match col Wolfsberger in Europa League. Florenzi? Lavora sempre molto bene ma al posto di Santon ho preferito Spinazzola che ha fatto un’ottima partita“.

Valuta questo articolo