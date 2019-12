E’ già vigilia di Serie A, domani infatti scatta la quindicesima giornata con l’atteso big match di San Siro tra Inter e Roma, un confronto aperto a qualsiasi tipo di risultato.

Impaziente di scendere in campo, Paulo Fonseca non si è sbottonato sulla formazione, rivelando solo di aver recuperato Dzeko: “per me la cosa più importante è la nostra partita, non voglio sapere che cosa può succedere in un’altra sfida. Abbiamo voglia di giocare questo tipo di gare, per noi è una grande opportunità di dimostrare che siamo in un buon momento. Affrontiamo una formazione forte, in un grande stadio e con tanti tifosi, ma non c’è un’emozione particolare. L’Inter è in un grande momento e ha un tipo di gioco preciso. Sarà una partita molto difficile. Dzeko? Si è allenato oggi con noi, mentre negli altri giorni no. Oggi ha fatto la seduta insieme ed è pronto per giocare. Non vorrei però parlare della formazione. Difenderemo con grande coraggio e ordine. Abbiamo preparato la gara con attenzione, i due attaccanti dell’Inter si muovono bene ma abbiamo studiato delle situazioni”.

